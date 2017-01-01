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Ïèòàò ïëîâäèâ÷àíè: Ïàðê èëè ïàðêèíã çàä ñïèðêàòà íà 'Èçòî÷åí" è "Ìàðèÿ Ëóèçà"
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 08:00 / 15.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Çà äà ñå îñâîáîäè òåðåíúò òàì, ïúðâî ùå ñå ïðåìàõíàò ìåòàëíèòå êîíñòðóêöèè, èçïîëçâàíè â ìîìåíòà çà ìàãàçèíè. Ñëåä òîâà ìÿñòîòî ùå ñå îòðåìîíòèðà. Åäèíèÿò âàðèàíò å ïëîùèòå äà ñå ñëåÿò ñ áëèçêèÿ ïàðê â åäíî öÿëî. Èìà îáà÷å è æåëàíèå òîâà ìÿñòî äà ñå ïðåâúðíå â îáùèíñêè ïàðêèíã. 

"Èçãðàäèì ëè ïàðêèíã, òîé ùå å áåçïëàòåí", êàòåãîðè÷åí áå Ñòàìåíîâ. 

Ðàéîííèÿò êìåò âå÷å å âúçëîæèë èçðàáîòâàíåòî íà äâàòà ïðîåêòà, êîèòî äà ïðåäñòàâè çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå ñ õîðàòà îò ðàéîíà. 







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Ïàðê, êîéòî äà ÍÅ Å ÇÀÁÐÀÍÅÍ ÇÀ ÊÓ×ÅÒÀ?
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ïàðê åñòåñòâåíî,òåç â îáùèíàòà íà ëóäè ëè ñå ïðàâÿò
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Àêî ïèòàò ÷è÷êèòå ñåãà ïàðêèíã, ïîñëå äàéòå ìè ïàðè çà õèìèîòåðàïèÿ â Ãåðìàíèÿ :D
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Ôèëòðèðàìå êîìèíèòå ñè çà ïî-÷èñò âúçäóõ ïî åâðîïðîãðàìà
08:30 / 15.01.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí: Óâàæàâàì ðàáîòàòà íà "×èñòîòà", íî....
07:00 / 15.01.2017
Íÿìà äà èìà ïðîòåñò â çàùèòà íà êìåòà ïðåä ñúäà
16:27 / 14.01.2017
Ñòàâà èíòåðåñíî! Ïðîòåñò ïðåä ñúäà çàðàäè èñêàíîòî îòñòðàíÿâàíå í...
14:08 / 14.01.2017
Íîâà êàòàñòðîôà ïî ìîêðèòå ïúòèùà â Ïëîâäèâ, ïðèñòèãíà è ëèíåéêà
13:53 / 14.01.2017
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Âèæ îùå:
Ïëîâäèâñêè ñèíîïòèê îòñå÷å: Èäâà îùå ìíîãî ñíÿã
08:23 / 13.01.2017
Åâàêóèðàõà ìîë "Ïëîâäèâ"
15:17 / 13.01.2017
Ñíîùè â Ïëîâäèâ: Çåò ïîëóäÿ çàðàäè òúùàòà, íîêàóòèðà ïîëèöàé è ìó ñêúñà ïàãîíà!
13:24 / 14.01.2017
Ðàéôúëà â èíâàëèäíà êîëè÷êà, ïðèïàäíà â ñúäà
19:16 / 13.01.2017
Òîíè Äèìèòðîâà ñúñèïàíà ñëåä òðàãåäèÿòà, êîÿòî ÿ ñïîëåòÿ
13:07 / 14.01.2017
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10:39 / 13.01.2017
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