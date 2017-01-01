Ïèòàò ïëîâäèâ÷àíè: Ïàðê èëè ïàðêèíã çàä ñïèðêàòà íà 'Èçòî÷åí" è "Ìàðèÿ Ëóèçà"

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Ïàðêè èëè ïàðêèíã äà èìà â ïðîñòðàíñòâîòî çàä ñïèðêàòà íà áóë. "Èçòî÷åí" è áóë. "Ìàðèÿ Ëóèçà" òðÿáâà äà ðåøàò ïëîâäèâ÷àíè. Ïëàíîâåòå çà ìÿñòîòî çà ÷èòàòåëèòå íà Plovdiv24.bg ðàçêðè êìåòúò íà ðàéîí "Öåíòðàëåí" Ãåîðãè Ñòàìåíîâ.
Çà äà ñå îñâîáîäè òåðåíúò òàì, ïúðâî ùå ñå ïðåìàõíàò ìåòàëíèòå êîíñòðóêöèè, èçïîëçâàíè â ìîìåíòà çà ìàãàçèíè. Ñëåä òîâà ìÿñòîòî ùå ñå îòðåìîíòèðà. Åäèíèÿò âàðèàíò å ïëîùèòå äà ñå ñëåÿò ñ áëèçêèÿ ïàðê â åäíî öÿëî. Èìà îáà÷å è æåëàíèå òîâà ìÿñòî äà ñå ïðåâúðíå â îáùèíñêè ïàðêèíã.
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08:30 / 15.01.2017
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07:00 / 15.01.2017
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16:27 / 14.01.2017
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13:32 / 14.01.2017
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13:07 / 14.01.2017
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10:39 / 13.01.2017
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