Ïóøåíå è àëêîõîë çà ó÷åíèöè â çàâåäåíèÿòà? Åòî êàêâî ïîêàçà ïðîâåðêà â Ïëîâäèâ

Èíñïåêöèÿòà ñå èçâúðøè ÷ðåç ñúâìåñòíè äåéñòâèÿ ñ Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè è Ðàéîííèòå óïðàâëåíèÿ íà ïîëèöèÿòà.
Íà òåðèòîðèÿòà íà àïåëàòèâíèÿ ñúäåáåí ðàéîí, êîéòî âêëþ÷âà ðåãèîíèòå - Ïëîâäèâ, Ñòàðà Çàãîðà, Õàñêîâî, Ñìîëÿí, Ïàçàðäæèê è Êúðäæàëè, ñà áèëè ïðîâåðåíè îáùî 645 òúðãîâñêè îáåêòà è çàâåäåíèÿ - â îáëàñò Ïëîâäèâ - 199, â îáëàñò Ñòàðà Çàãîðà - 23, â Ïàçàðäæèê - 20, Õàñêîâî - 213, Êúðäæàëè - 72, Ñìîëÿí - 118.
Êîíñòàòèðàíè ñà îáùî 28 íàðóøåíèÿ íà ÷ë.54 è ÷ë.56 îò Çàêîíà çà çäðàâåòî, ñâúðçàíè ñúñ çàáðàíàòà çà ïðîäàæáà íà àëêîõîë íà íåïúëíîëåòíè è íà òþòþíîïóøåíå íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà.
Èçäàäåíè ñà 25 àêòà çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå ñðåùó ôèçè÷åñêè ëèöà è åäèí íà þðèäè÷åñêî ëèöå. Îáùî èçãîòâåíèòå íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ ñà 12 è ñà âðú÷åíè 11 ïðåäïèñàíèÿ íà ñîáñòâåíèöè íà òúðãîâñêè îáåêòè è çàâåäåíèÿ.
Çà îáëàñò Ïëîâäèâ ñà áèëè ñúñòàâåíè 11 àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ ñïðÿìî 11 ëèöà çà íåñïàçâàíå íà çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå â çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà. Èçäàäåíè ñà ñåäåì ïðåäïèñàíèÿ íà ñîáñòâåíèöè íà çàâåäåíèÿ çà îñèãóðÿâàíå íà ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå.
Íàñòîÿùàòà ïðîâåðêà å èçâúðøåíà ïðåç ìåñåöèòå îêòîìâðè, íîåìâðè è äåêåìâðè 2016 ã. , êàòî èíñïåêòèðàùèòå ñà óñòàíîâèëè, ÷å íàðóøåíèÿòà ïî ãîðåïîñî÷åíèòå òåêñòîâå îò çàêîíà ñà íàìàëåëè çíà÷èòåëíî â ñðàâíåíèå ñ èíñïåêöèè îò ïðåäèøíè ïåðèîäè, êîåòî å ñëåäñòâèå íà çàñèëåíèÿ êîíòðîë.