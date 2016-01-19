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Ïóøåíå è àëêîõîë çà ó÷åíèöè â çàâåäåíèÿòà? Åòî êàêâî ïîêàçà ïðîâåðêà â Ïëîâäèâ
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:37 / 12.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Ïî ðàçïîðåæäàíå íà Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ, â èçïúëíåíèå íà óêàçàíèå íà Âúðõîâíà àäìèíèñòðàòèâíà ïðîêóðàòóðà, áå èçâúðøåíà ïðîâåðêà îòíîñíî ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà Çàêîíà çà çäðàâåòî çà çàáðàíà çà ïðîäàæáàòà íà àëêîõîë íà íåïúëíîëåòíè è òþòþíîïóøåíåòî â çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà, êàêòî è çà ñïàçâàíå íà ñàíèòàðíî-õèãèåííèòå óñëîâèÿ â äèñêîòåêèòå. 

Èíñïåêöèÿòà ñå èçâúðøè ÷ðåç ñúâìåñòíè äåéñòâèÿ ñ Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè è Ðàéîííèòå óïðàâëåíèÿ íà ïîëèöèÿòà.

Íà òåðèòîðèÿòà íà àïåëàòèâíèÿ ñúäåáåí ðàéîí, êîéòî âêëþ÷âà ðåãèîíèòå - Ïëîâäèâ, Ñòàðà Çàãîðà, Õàñêîâî, Ñìîëÿí, Ïàçàðäæèê è Êúðäæàëè, ñà áèëè ïðîâåðåíè îáùî 645 òúðãîâñêè îáåêòà è çàâåäåíèÿ - â îáëàñò Ïëîâäèâ - 199, â îáëàñò Ñòàðà Çàãîðà - 23, â Ïàçàðäæèê - 20, Õàñêîâî - 213, Êúðäæàëè - 72, Ñìîëÿí - 118. 

Êîíñòàòèðàíè ñà îáùî 28 íàðóøåíèÿ íà ÷ë.54 è ÷ë.56 îò Çàêîíà çà çäðàâåòî, ñâúðçàíè ñúñ çàáðàíàòà çà ïðîäàæáà íà àëêîõîë íà íåïúëíîëåòíè è íà òþòþíîïóøåíå íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà.

Èçäàäåíè ñà 25 àêòà çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå ñðåùó ôèçè÷åñêè ëèöà è åäèí íà þðèäè÷åñêî ëèöå. Îáùî èçãîòâåíèòå íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ ñà 12 è ñà âðú÷åíè 11 ïðåäïèñàíèÿ íà ñîáñòâåíèöè íà òúðãîâñêè îáåêòè è çàâåäåíèÿ.

Çà îáëàñò Ïëîâäèâ ñà áèëè ñúñòàâåíè 11 àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ ñïðÿìî 11 ëèöà çà íåñïàçâàíå íà çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå â çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà. Èçäàäåíè ñà ñåäåì ïðåäïèñàíèÿ íà ñîáñòâåíèöè íà çàâåäåíèÿ çà îñèãóðÿâàíå íà ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå.

Íàñòîÿùàòà ïðîâåðêà å èçâúðøåíà ïðåç ìåñåöèòå îêòîìâðè, íîåìâðè è äåêåìâðè 2016 ã. , êàòî èíñïåêòèðàùèòå ñà óñòàíîâèëè, ÷å íàðóøåíèÿòà ïî ãîðåïîñî÷åíèòå òåêñòîâå îò çàêîíà ñà íàìàëåëè çíà÷èòåëíî â ñðàâíåíèå ñ èíñïåêöèè îò ïðåäèøíè ïåðèîäè, êîåòî å ñëåäñòâèå íà çàñèëåíèÿ êîíòðîë.



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Êàêúâ çàñèëåí êîíòðîë èìà â Ïëîâäèâ? Â 80 % îò çàâåäåíèÿòà âå÷åð ñå ïóøè, à â íÿêîè äîðè è ïðåç äåíÿ. Òàçè çàáðàíà ñå ñïàçâàøå ñàìî ïúðâàòà ãîäèíà. Ëîøîòî å, ÷å ïðîâåðêèòå ñà ìàëêî, à ÷åñòî èíñïåêòîðèòå ñè çàòâàðÿò î÷èòå çà íàðóøåíèÿòà.
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Ïàê ùå ãî êàæà: - íå ìó áàðàé íà áúëãàðèíà öèãàðèòå, ðàêèÿòà, æåíàòà è êúùàòà! Ùå ñòàíå ëîøî...
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È îáùîòî ìåæäó ïðèíóäèòåëíàòà âàêàíöèÿ è ëèïñàòà íà ñåìåéíî âúçïèòàíèå è êîíòðîë å...??? À, äà, çàáðàâèõ, ÷å íÿêîè "ðîäèòåëè" ñåãà ìîæå áè ùå ðàçáåðàò, ÷å âñúùíîñò òåçè íåùà ñå ñëó÷âàò è êîãàòî íÿìà ãðèïíà èëè äúðâåíà âàêàíöèÿ.
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Òîé àëêîõîëà çà ïðîìèâàíå ðŸ˜ƒ óáèâà ìèêðîáèòå è âèðóñèòå
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Âàêàíöèÿòà íÿìà íèùî îáùî ñ õîäåíåòî íà ó÷åíèöè ïî çàâåäåíèÿ, ïóøåíå è ò.í. Ïðàâÿò ãî è â ó÷åáíî âðåìå. Ïðîáëåìúò å ìíîãî ïî-ñåðèîçåí è äúëáîê.
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Karim Ezeldin õàõà äåòñêà ãðàäèíà Çàõèð ? :Ä
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Å, íàëè ñåãà ñà âúâ âàêàíöèÿ ìàìèíèòå ñèí÷åòà è ãîñïîæèöè? Íàëè å ñòóäåíî, òà... õîäÿò äà ñå ñãðÿâàò - êàêâî ëîøî èìà? Íÿìà äà ñå çàâèðàò â ó÷èëèùåòî ÿ, òàì å ãàäíî.
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Çàñèëåí êîíòðîë? Èçáåðåòå ñè íîùíî çàâåäåíèå íà ñëó÷àåí ïðèíöèï è áèõ ñå îáçàëîæèë, ñ êîãîòî è äà å, ÷å òàì ñå ïóøè. Äàæå òè íîñÿò ïåïåëíèêà. Ñòèãà ñòå õâúðëÿëè ïÿñúê â î÷èòå íà õîðàòà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Î÷åâèäåö: Äîéäîõà, ïðåãëåäàõà ãî è õâúðëèõà åäèí íàéëîí
13:31 / 12.01.2017
Ìîùíè ôèðìè îò Ïëîâäèâ è ðåãèîíà çàïî÷âàò äà òúðñÿò ðàáîòíèöè â ä...
12:49 / 12.01.2017
Ïëîâäèâ÷àíèí ñúîáùè çà èíöèäåíò äî ìèòíèöàòà
12:22 / 12.01.2017
4 ÷àñà íÿìà êîé äà âäèãíå òðóïà îò ÷àêàëíÿòà íà Öåíòðàëíà ãàðà â ...
12:09 / 12.01.2017
ÌÂÐ Ïëîâäèâ èçëåçå ñ îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ çà â÷åðàøíàòà êàòàñòðîô...
11:15 / 12.01.2017
Òðóï íà ìúæ å îòêðèò â ÷àêàëíÿòà íà Öåíòðàëíà ãàðà â Ïëîâäèâ
10:37 / 12.01.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Âèæ îùå:
Ïëîâäèâ ñ íàé-ìíîãî ñíÿã îò 5 ãîäèíè íàñàì, âèæòå êðàñèâèÿ íè ãðàä
14:33 / 10.01.2017
Îôèöèàëíî: Ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ âúâ âàêàíöèÿ äî ïîíåäåëíèê!
13:45 / 11.01.2017
Äà ïðîÿâèì ÷îâåùèíà è äà ïîìîãíåì íà òàçè ìëàäà ïëîâäèâ÷àíêà
14:55 / 11.01.2017
Áëúñíàòàòà äíåñ â Ïëîâäèâ æåíà å â ìíîãî òåæêî ñúñòîÿíèå
10:28 / 11.01.2017
Èíñïåêòîðàòúò ïî îáðàçîâàíèåòî: Ãðèïíàòà âàêàíöèÿ â Ïëîâäèâ ùå áúäå óäúëæåíà âúâ âñè÷êè ó÷èëèùà!
13:39 / 11.01.2017
Âèæòå êðàñèâèÿ ñíåæåí Ïëîâäèâ îò ïòè÷è ïîãëåä ïðåç íîùòà
17:45 / 10.01.2017
"×èñòîòà": Îáñòàíîâêàòà â Ïëîâäèâ å ìíîãî òåæêà! ×èñòèì, íî ñëåä ìèíóòè ïàê íàòðóïâà!
13:35 / 10.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Èêîíîìè÷åñêà çîíà "Òðàêèÿ"
Çèìíà ïîäãîòîâêà è ñåëåêöèÿ â Ëîêî 2017 ãîäèíà
Çèìà 2016/2017 ã.
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