Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
"×èñòîòà": Îáñòàíîâêàòà â Ïëîâäèâ å ìíîãî òåæêà! ×èñòèì, íî ñëåä ìèíóòè ïàê íàòðóïâà!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 13:35 / 10.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Âå÷å ïî÷òè 24 ÷àñà íàä Ïëîâäèâ âàëè ñíÿã, è òî ïðè ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè. Plovdiv24.bg ïîòúðñè øåôà íà "×èñòîòà", çà äà êîìåíòèðà îáñòàíîâêàòà â ãðàäà íè êúì ìîìåíòà. Åòî êàêâî ñïîäåëè òîé:

"Ïðîãíîçèòå ñî÷àò, ÷å äî 8 ÷àñà ñóòðèíòà óòðå ùå ïðîäúëæè äà âàëè. Î÷àêâàíèòå òåìïåðàòóðè òîãàâà ùå áúäàò îêîëî ìèíóñ 11-12 ãðàäóñà. Âñè÷êè ñëóæèòåëè íà îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå ñìå íàâúí, âêëþ÷èòåëíî è ðúêîâîäíîòî òÿëî. 

Îáñòàíîâêàòà å ìíîãî òåæêà - ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè è íåïðåêúñíàò ñíåãîâàëåæ. Òî÷íî çàðàäè òîâà ñíåãúò áóêâàëíî çàëåïâà çà àñôàëòà. Îáðàáîòâàìå óëèöèòå, íî 5 ìèíóòè ñëåä íàñ ïàê íàòðóïâà. 

Â ìîìåíòà ñå íàìèðàì íà áóëåâàðä "Èçòî÷åí". Åäíîòî ïëàòíî å èç÷èñòåíî äî àñôàëò, íî àêî ìèíà ñëåä 10 ìèíóòè, ïàê ùå å ïîáåëÿëî. Âñè÷êè ñíåãîðèíè ñà íàâúí. Îêîëî 30 ñàíòèìåòðà å ïîêðèâêàòà êúì òîçè ÷àñ â Ïëîâäèâ".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 214
10.01.2017 »
10.01.2017 »
10.01.2017 »
10.01.2017 »
10.01.2017 »
10.01.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/36 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ñàìî äà ïîïèòàì - ÷èÿ ñîáñòâåíîñò ñà òðîòîàðèòå?
+1
 
 
Àêî áÿõÿ îïåñú÷èëè ñíîùè,äíåñ íÿìàøå äà å òàêàâà òðàãåäèÿ
0
 
 
å, êàòî íå ÷èñòÿò ùå å òåæêà îáñòàíîâêàòà
0
 
 
íèêîè íå ÷èñòè ñåãà ìèíàõ óëèöèòå áóëåâàðäèòå ñà ëå6.
0
 
 
Â Òðàêèÿ íèùî íå å èç÷èñòåíî äîðè è îñíîâíèòå óëèöè çà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò èíà÷å âèäÿõ öÿë êîíâîè îò òðàêòîðè/ñíåãîðèíè äà "÷èñòÿò" âå÷å èç÷èñòåíèÿ áóëåâàðä â ïîñîêà Êàóôëàíä è Ëèäàë ..... çà ìàëêèòå óëè÷êè ïðîñòî íÿìà êàêâî äà ñå êîìåíòèðà Òî ðàçáèðàåìî ñè âàëè íî ïîíå äà ìèíàâàò è ìàëêî îò ìàëêî äà ñå âèäè ÷å å ïî÷èñòåíî ..... âñå ïàê
+1
 
 
Äà çàòâîðÿò ãðàäà äà äîéäå ìèíèñòúðêàòà â îñòàâêà è äà äàâà èíòåðâþòà - áåäñòâåíî ïîëîæåíèå.....
0
 
 
Âñè÷êè ìðúíêà÷è èç÷èñòèõà ëè ñè ïðåä òÿõ ?! Èëè ÷àêàò íÿêîé äðóã äà ãî íàïðàâè? È ïàê ùå ìðúíêàò è îáâèíÿâàò ðŸ˜ .
0
 
 
Ïðåäâèäëèâèòå õîðà ñè êóïèõà ñêè è øåéíè ðŸ˜‰
0
 
 
Ñíåãîðèíèòå ñà êàòî èçâúíçåìíèòå, âñè÷êè ñà ÷óâàëè çà òÿõ, íî íèêîé íå ãè å âèæäàë.
0
 
 
Êúäå ÷èñòèòå áå äóøèöè.Íèêàêâè âè íÿìà.À òðîòîàðèòå ùå ñà ïðîõîäèìè íà ïðîëåò.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ãðàäñêèÿò òðàíñïîðò â ãîòîâíîñò äà ïîåìå ïîòîêà îò ó÷åíèöè â Ïëîâ...
11:52 / 10.01.2017
Èâàí Ñòîÿíîâ: 700 ñëóæèòåëè íà "×èñòîòà" è 55 ñíåãîðèíà ïî óëèöèò...
10:14 / 10.01.2017
ÒÈÐ çàêúñà íà áóëåâàðä "Áúëãàðèÿ", çàìðúçíà ìó íàôòàòà
09:44 / 10.01.2017
Åòî êàê ìîæåòå äà ñèãíàëèçèðàòå çà áåäñòâàùè õîðà â Ïëîâäèâ
11:46 / 10.01.2017
Øîôüîð íà àâòîáóñ èçóìè â êó÷èÿ ñòóä, ïîäêàðà ðåéñà ñ îòâîðåíà âð...
09:03 / 10.01.2017
Plovdiv24.bg âè ïèòà: Äîáðå ïî÷èñòåíè ëè ñà óëèöèòå è òðîòîàðèòå ...
08:47 / 10.01.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« ßíóàðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Åêñêëóçèâíî: Óäúëæèõà âàêàíöèÿòà íà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ
12:28 / 08.01.2017
Ïðîãíîçà: Íîâ ñíÿã ùå âàëè â Ïëîâäèâ íåïðåñòàííî ïîâå÷å îò 24 ÷àñà! Ñâèêâàò Êðèçèñíèÿ ùàá!
11:56 / 09.01.2017
Íåïóêèñò çàä âîëàíà! Øîôüîð îñòàâè ìàéêà ñ äåòåíöå íà ñïèðêà â ñòóäà
16:02 / 08.01.2017
Ðîäèòåëè: Íå ïðàùàéòå äåöàòà íè â òîâà âðåìå íà ó÷èëèùå
11:09 / 08.01.2017
Äíåñ å äåíÿò! Ùå óäúëæàò ëè âàêàíöèÿòà íà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ?
08:26 / 08.01.2017
Äðèôò ìàíèàöè ïîäëóäèõà öÿë êâàðòàë â Ïëîâäèâ ïîñðåä íîù
10:37 / 09.01.2017
Äâå êîëè çàêúñàõà êðàé Ïëîâäèâ, ïîæàðíàòà íå ìîæà äà ñòèãíå äî òÿõ
11:07 / 09.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Çèìà 2016/2017 ã.
ÄÞØ íà Áîòåâ ñåçîí 2016/2017
Ðåìîíòèðàò ïëîâäèâñêèÿ çîîïàðê
ÔÊ Ìàðèöà ñåçîí 2016/2017
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ñïðàâèõà ëè ñå ñúñ ñíåãà îò "×èñòîòà" òîçè ïúò?
Äà, äîâîëåí ñúì îò ïî÷èñòâàíåòî íà îñíîâíèòå óëèöå
Íå, íå ñúì äîâîëåí îò ïî÷èñòâàíåòî íà îñíîâíèòå óëèöå
Íå ìîãà äà ïðåöåíÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: