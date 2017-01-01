ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|"×èñòîòà": Îáñòàíîâêàòà â Ïëîâäèâ å ìíîãî òåæêà! ×èñòèì, íî ñëåä ìèíóòè ïàê íàòðóïâà!
Âå÷å ïî÷òè 24 ÷àñà íàä Ïëîâäèâ âàëè ñíÿã, è òî ïðè ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè. Plovdiv24.bg ïîòúðñè øåôà íà "×èñòîòà", çà äà êîìåíòèðà îáñòàíîâêàòà â ãðàäà íè êúì ìîìåíòà. Åòî êàêâî ñïîäåëè òîé:
"Ïðîãíîçèòå ñî÷àò, ÷å äî 8 ÷àñà ñóòðèíòà óòðå ùå ïðîäúëæè äà âàëè. Î÷àêâàíèòå òåìïåðàòóðè òîãàâà ùå áúäàò îêîëî ìèíóñ 11-12 ãðàäóñà. Âñè÷êè ñëóæèòåëè íà îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå ñìå íàâúí, âêëþ÷èòåëíî è ðúêîâîäíîòî òÿëî.
Îáñòàíîâêàòà å ìíîãî òåæêà - ìèíóñîâè òåìïåðàòóðè è íåïðåêúñíàò ñíåãîâàëåæ. Òî÷íî çàðàäè òîâà ñíåãúò áóêâàëíî çàëåïâà çà àñôàëòà. Îáðàáîòâàìå óëèöèòå, íî 5 ìèíóòè ñëåä íàñ ïàê íàòðóïâà.
Â ìîìåíòà ñå íàìèðàì íà áóëåâàðä "Èçòî÷åí". Åäíîòî ïëàòíî å èç÷èñòåíî äî àñôàëò, íî àêî ìèíà ñëåä 10 ìèíóòè, ïàê ùå å ïîáåëÿëî. Âñè÷êè ñíåãîðèíè ñà íàâúí. Îêîëî 30 ñàíòèìåòðà å ïîêðèâêàòà êúì òîçè ÷àñ â Ïëîâäèâ".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 214
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/36 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (33)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ìèí.
0
ïðåäè 13 ìèí.
+1
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 24 ìèí.
0
ïðåäè 24 ìèí.
0
ïðåäè 30 ìèí.
+1
ïðåäè 32 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ãðàäñêèÿò òðàíñïîðò â ãîòîâíîñò äà ïîåìå ïîòîêà îò ó÷åíèöè â Ïëîâ...
11:52 / 10.01.2017
Èâàí Ñòîÿíîâ: 700 ñëóæèòåëè íà "×èñòîòà" è 55 ñíåãîðèíà ïî óëèöèò...
10:14 / 10.01.2017
ÒÈÐ çàêúñà íà áóëåâàðä "Áúëãàðèÿ", çàìðúçíà ìó íàôòàòà
09:44 / 10.01.2017
Åòî êàê ìîæåòå äà ñèãíàëèçèðàòå çà áåäñòâàùè õîðà â Ïëîâäèâ
11:46 / 10.01.2017
Øîôüîð íà àâòîáóñ èçóìè â êó÷èÿ ñòóä, ïîäêàðà ðåéñà ñ îòâîðåíà âð...
09:03 / 10.01.2017
Plovdiv24.bg âè ïèòà: Äîáðå ïî÷èñòåíè ëè ñà óëèöèòå è òðîòîàðèòå ...
08:47 / 10.01.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Åêñêëóçèâíî: Óäúëæèõà âàêàíöèÿòà íà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ
12:28 / 08.01.2017
Íåïóêèñò çàä âîëàíà! Øîôüîð îñòàâè ìàéêà ñ äåòåíöå íà ñïèðêà â ñòóäà
16:02 / 08.01.2017
Ðîäèòåëè: Íå ïðàùàéòå äåöàòà íè â òîâà âðåìå íà ó÷èëèùå
11:09 / 08.01.2017
Äíåñ å äåíÿò! Ùå óäúëæàò ëè âàêàíöèÿòà íà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ?
08:26 / 08.01.2017
Äðèôò ìàíèàöè ïîäëóäèõà öÿë êâàðòàë â Ïëîâäèâ ïîñðåä íîù
10:37 / 09.01.2017
Äâå êîëè çàêúñàõà êðàé Ïëîâäèâ, ïîæàðíàòà íå ìîæà äà ñòèãíå äî òÿõ
11:07 / 09.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà