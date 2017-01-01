Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Óòðå â 12,00 ÷àñà ñòàâà ÿñíî ùå èìà ëè äúðâåíà âàêàíöèÿ â Ïëîâäèâ!

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Êúì ìîìåíòà ïî-ãîëÿìà å âåðîÿòíîñòòà ïëîâäèâñêèòå äåöà äà ñà íà ó÷èëèùå â ïîíåäåëíèê, 9 ÿíóàðè, óñòàíîâè íàøà ïðîâåðêà. Çà òîâà íàìåêíà îùå â÷åðà çàìåñòíèê-êìåòúò Ñòåôàí Ñòîÿíîâ, êîéòî çàÿâè:
"Íÿìà ïðè÷èíà äà ñå îáÿâÿâà äîïúëíèòåëíà âàêàíöèÿ êúì òîçè ìîìåíò. Âúçìîæíî å äà èìà èçâúíðåäíà ñèòóàöèÿ, íî òîâà å îáùî ïîëîæåíèå. Ãîòâåòå ñå çà ó÷èëèùå â ïîíåäåëíèê".
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12:48 / 07.01.2017
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09:49 / 07.01.2017
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20:57 / 05.01.2017
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20:22 / 05.01.2017
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20:41 / 05.01.2017
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