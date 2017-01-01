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Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Óòðå â 12,00 ÷àñà ñòàâà ÿñíî ùå èìà ëè äúðâåíà âàêàíöèÿ â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 14:41 / 07.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Óòðå â 12,00 ÷àñà ùå ñòàíå ÿñíî ùå áúäå ëè îáÿâåíà äúðâåíà âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ, íàó÷è åêñêëóçèâíî Plovdiv24.bg.

Òîãàâà â ñãðàäàòà íà Îáùèíàòà ùå ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Êðèçèñíèÿ ùàá. Ùå áúäàò âçåòè ïîä âíèìàíèå àêòóàëíèòå ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ, êàêòî è ïðîãíîçèòå íà ñèíîïòèöèòå çà áëèçêèòå äíè.

Êúì ìîìåíòà ïî-ãîëÿìà å âåðîÿòíîñòòà ïëîâäèâñêèòå äåöà äà ñà íà ó÷èëèùå â ïîíåäåëíèê, 9 ÿíóàðè, óñòàíîâè íàøà ïðîâåðêà. Çà òîâà íàìåêíà îùå â÷åðà çàìåñòíèê-êìåòúò Ñòåôàí Ñòîÿíîâ, êîéòî çàÿâè:

"Íÿìà ïðè÷èíà äà ñå îáÿâÿâà äîïúëíèòåëíà âàêàíöèÿ êúì òîçè ìîìåíò. Âúçìîæíî å äà èìà èçâúíðåäíà ñèòóàöèÿ, íî òîâà å îáùî ïîëîæåíèå. Ãîòâåòå ñå çà ó÷èëèùå â ïîíåäåëíèê". 


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 154
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Â èíòåðåñ íà èñòèíàòà, ãîëÿìà ÷àñò îò ìàëêèòå ó÷åíèöè íÿìà äà ñà íà ó-ùå â ïîíåäåëíèê, íåçàâèñèìî îò òîâà êàêâî ùå ðåøè êðèçèñíèÿ ùàá ðŸ˜€
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Òîòåâ êàòî ñå ðàçáîëåÿò ñìåòêàòà îò àïòåêàòà ïðè òåá!
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Àêî ùå èìà îùå âàêàíöèÿ äà ñå ðåøàâà è êàçâà íàâðåìå . Èìà ìíîãî ïúòóâàùè îò ñúñåäíè ãðàäîâå è ñåëà . Âëàêîâå , àâòîáóñè è ìàðøðóòêè ñà èçêëþ÷èòåëíî íåðåäîâíè â ïîäîáíî âðåìå . Íÿìà íóæäà ó÷åíèöèòå äà ìðúçíàò ïî ñïèðêèòå â ïîíåäåëíèê ñóòðèí è â 10÷àñà äà ãè îñâîáîäÿò îò ÷àñîâå , çàùîòî â ó÷åáíèòå êàáèíåòè å ïîä íóæíàòà òåìïåðàòóðà .
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Òðÿáâà äà èìà äúðâåíà âàêàíöèÿ! Òåìïåðàòóðèòå ñà ìíîãî íèñêè, ùå ïàäàò îùå, à â êëàñíèòå ñòàè ùå å ìèíóñ, èìàéêè ïðåäâèä, ÷å 15 äíè íå ñà îòîïëÿíè. À è èìà îùå áîëíè äåöà..
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Åäíî âðåìå êàê õîäèõìå íà ó÷èëèùå íå çíàì ;)
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à çà ñòóäåíòèòå ùî íÿìà äúðâåíà âàêàíöèÿ :D â çàëàòà çà ëåêöèè å ìàëêî íàä 16 ãðàäóñà â ÒÓ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Åòî ãè íàé-÷åòåíèòå íîâèíè â Plovdiv24.bg çà 2016 ãîäèíà
14:15 / 07.01.2017
Íå ïúòóâàéòå â òîçè ðàéîí, àêî íå å êðàéíî íåîáõîäèìî!
12:48 / 07.01.2017
Óäúëæèõà âàêàíöèÿòà íà ìíîãî ìåñòà, â ñïèñúêà ëè å Ïëîâäèâ?
12:11 / 07.01.2017
Ðåøåòêà íàäâèñíà êîâàðíî îò òàâàíà íà ïîäëåç â Ïëîâäèâ
10:53 / 07.01.2017
20 000 ïëîâäèâ÷àíè ïðàçíóâàò äíåñ
10:11 / 07.01.2017
×óæäåíåö: Ïëîâäèâ å ñòðàõîòåí! Âîäà÷ íà àâòîáóñ: Äà òè å*à è øîôü...
09:49 / 07.01.2017

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Ëþòåíèöàòà, áúêàíà ñ íàðêîòèê, ïðîèçâåäåíà ñúâñåì áëèçî äî Ïëîâäèâ!
20:57 / 05.01.2017
Ìîùåí ñíåãîâàëåæ è áÿëà êðàñîòà íà 30 êèëîìåòðà îò Ïëîâäèâ
20:22 / 05.01.2017
Òîâà å ñëóæèòåëêàòà íà ÌÂÐ, êîÿòî çàãèíà äíåñ ïðè çëîùàñòåí èíöèäåíò
20:41 / 05.01.2017
Åìîöèîíàëíî èçïúëíåíèå íà "Ìèëà Ðîäèíî" â ðåêà Ìàðèöà íà Áîãîÿâëåíèå â Ïëîâäèâ
12:40 / 06.01.2017
Çàì.-êìåò: Íÿìà ïðè÷èíà äà ñå îáÿâÿâà äîïúëíèòåëíà âàêàíöèÿ â Ïëîâäèâ êúì òîçè ìîìåíò
14:49 / 06.01.2017
Ïîëóäÿë øîôüîð ñúòâîðè äèâ åêøúí â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ!
13:51 / 05.01.2017
Êîëà îáúðêà ñìåòêèòå íà ïîëèöèÿòà â Ïëîâäèâ, âèæòå ñèìïàòè÷íàòà ñëó÷êà
18:02 / 06.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Çèìà 2016/2017 ã.
ÂÊ Ìàðèöà ñåçîí 2016/2017
Çèìíà ïîäãîòîâêà è ñåëåêöèÿ â Ëîêî 2017 ãîäèíà
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