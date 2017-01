Чужденец: Пловдив е страхотен! Водач на автобус: Да ти е*а и шофьорите, и зимата, и кмета

© Интересна и много показателна случка разказа пловдивчанин в социалната мрежа Фейсбук. Plovdiv24.bg я предава без редакторска намеса:

Сутринта (вчера) станах свидетел на прекрасна сценка. Чужденец говори по телефона и долавям: Yes, I am already in Plovdiv and I'm surprised! It is a very nice city..."

В същия момент шофьорът се провиква: "Арее, бе, майна!!! Да ти е*а и шофьорите, и зимата, и кмета".

"А единият от коментарите под въпросния пост гласи: То градът хубав, ама цървулите... те и в Лондон да идат, пак са си цървули".