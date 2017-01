"Пожелай си" сбъдва мечти за дом, изпълнен с детски смях

© "Пожелай си" е социален проект на медицински център за репродуктивно здраве New Life и партньорите му, обединили се в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми, с едничката цел - повече семейства да изпитат радостта да прегърнат собствена рожба. Кампанията се организира за втора поредна година и вече очаква своето първо бебче. В началото на декември 2016 стартира и поредна инициатива в рамките на "Пожелай си" за набиране на средства от продажбата на благотворителен календар, събрал 12 истински истории на щастливи родители, които не са се отказали да почустват най-нежната милувка на света - детската.



"Тази година помолихме 12 жени, постигнали своята мечта да застанат на страниците на един благотворителен календар и така да мотивират, да дадат сили на опитващите да заченат с години. Зад всяка една от тези истории, зад всяка от тези снимки стои една жена, един мъж, една мечта. Част от жените, застанали пред обектива, са забременели след много години опити с ин витро, част са забременели спонтанно след неуспеши ин витро процедури и вече са били загубили всяка надежда за дете", разказа за Plovdiv24.bg д-р Добринка Петрова, посветила се на каузата с цялото си сърце.



Календарите "12 истински истории" се на цена от 8 лева и се разпространяват в десетки търговски обекти в Пловдив, повечето от които парнтьори на "Пожелай си!". Средствата от продажбата им ще бъдат дарени изцяло за ин витро процедури.



Двойките, които желаят да спечелят процедурите, могат да се регистрират на имейл: wish@newlifeclinic.bg до 22 януари. Единственото условие е да напишат трите си имена, години, телефонен номер и електронна поща.



Финалът на кампанията ще се проведе на 23 януари в клиника New Life от 11,00 часа. Тогава ще бъдат обявени резултатите и имената на тези, които ще се възползват от събраните средства. А двойките ще бъдат толкова, колкото позволяват събраните средства © Така изглежда корицата на календара, който се продава с благотворителна цел в полза на кампанията .



Пловдивчани могат да се сдобият с календар на следните адреси:



- ул."П. Д. Петков" 23 (Лазерно-естетичен център в ТЦ "Гранд");



- ул."Бяло Море" 2 (Дентална клиника);



- ул."Даме Груев" 5 (Салон за красота),



- ул."Съединение", ТК "Братя Мирчеви" (Аптека);



- бул."Пещерско шосе" 129В (Аптека);



- застрахователен брокер на ул."Цариброд" 2 /Джумаята/;



- на място в клиника "New Life" на бул."Македония" 2В,



- както и да си ги поръчат на тел. 032/693 69.



Могат да се информират и ежедневно от фейсбук страницата на "Пожелай си" https://www.facebook.com/wishanewlife2017/.



За борбата все повече български домове да бъдат изпълнени с детски смях разказва д-р Добринка Петрова.