|Âèæòå ãîëåìèòå ïðîåêòè çà Ïëîâäèâ, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñëó÷àò ïðåç 2017
"Ïðåç 2017 ãîäèíà èñêàì äà èçìåñòèì ôîêóñà îò óëè÷íèòå ðåìîíòè, çàùîòî òå íÿìà äà ñïðàò. Íåêà íå ñâúðçâàìå âñè÷êî ñ ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà, óïðàâëåíèåòî íà Ïëîâäèâ íå òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷àâà äî òîâà äà ðåøàâà òðàíñïîðòíè âúïðîñè. Òðÿáâà äà ñå ãëåäà ïî-ìàùàáíî. Çà íàñ ïðèîðèòåòíè ùå ñà ïðîåêòèòå, ñâúðçàíè ñ 2019 ã." Òîâà çàÿâè êìåòúò Èâàí Òîòåâ â ãîäèøíîòî ñè èíòåðâþ çà Plovdiv24.bg ïî ïîâîä ïîëèòèêèòå, êîèòî Îáùèíàòà ùå ñëåäâà ïðåç íîâàòà ãîäèíà.
Òîòåâ ñïîäåëè, ÷å íå ñå ïðèòåñíÿâà îò ïîâòîðåíèå íà ñèòóàöèÿòà ñ ïðàâèòåëñòâîòî íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè è îò òîâà Ïëîâäèâ äà îñòàíå áåç äúðæàâíî ôèíàíñèðàíå çà âàæíè ãðàäñêè ïðîåêòè.
"Çàâèñèìîñòòà íà Ïëîâäèâ íå å ÷àê òîëêîâà ãîëÿìà îò êîåòî è äà å ïðàâèòåëñòâî, êàòî ãðàä ñ âòîðèÿ ïî ãîëåìèíà áþäæåò â ñòðàíàòà îñèãóðÿâàìå áàçîâèòå ñè ïîòðåáíîñòè. Èìàìå äîñòàòú÷íî ãîëÿì áþäæåò, êîéòî äà å ãàðàíöèÿ, ÷å ùå ôóíêöèîíèðàìå íîðìàëíî", êîìåíòèðà òîé.
È âñå ïàê òî÷íî äúðæàâíîòî ôèíàíñèðàíå å íà÷èíúò, ïî êîéòî ñå äåìîíñòðèðà ïîäêðåïàòà êúì îáùèíèòå, êàòåãîðè÷åí å Òîòåâ.
À ðåä ÷àêàò äîñòà ïðîåêòè - òîçè çà ïëîùàä "Öåíòðàëåí", íîâèÿò ìîñò íàä ðåêà Ìàðèöà, "Ìîäúð - Öàðåâåö".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 17
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/3 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà