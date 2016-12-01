Âèæòå ãîëåìèòå ïðîåêòè çà Ïëîâäèâ, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñëó÷àò ïðåç 2017

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 09:45 / 31.12.2016 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
"Ïðåç 2017 ãîäèíà èñêàì äà èçìåñòèì ôîêóñà îò óëè÷íèòå ðåìîíòè, çàùîòî òå íÿìà äà ñïðàò. Íåêà íå ñâúðçâàìå âñè÷êî ñ ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà, óïðàâëåíèåòî íà Ïëîâäèâ íå òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷àâà äî òîâà äà ðåøàâà òðàíñïîðòíè âúïðîñè. Òðÿáâà äà ñå ãëåäà ïî-ìàùàáíî. Çà íàñ ïðèîðèòåòíè ùå ñà ïðîåêòèòå, ñâúðçàíè ñ 2019 ã." Òîâà çàÿâè êìåòúò Èâàí Òîòåâ â ãîäèøíîòî ñè èíòåðâþ çà Plovdiv24.bg ïî ïîâîä ïîëèòèêèòå, êîèòî Îáùèíàòà ùå ñëåäâà ïðåç íîâàòà ãîäèíà. 

Òîòåâ ñïîäåëè, ÷å íå ñå ïðèòåñíÿâà îò ïîâòîðåíèå íà ñèòóàöèÿòà ñ ïðàâèòåëñòâîòî íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè è îò òîâà Ïëîâäèâ äà îñòàíå áåç äúðæàâíî ôèíàíñèðàíå çà âàæíè ãðàäñêè ïðîåêòè. 

"Çàâèñèìîñòòà íà Ïëîâäèâ íå å ÷àê òîëêîâà ãîëÿìà îò êîåòî è äà å ïðàâèòåëñòâî, êàòî ãðàä ñ âòîðèÿ ïî ãîëåìèíà áþäæåò â ñòðàíàòà îñèãóðÿâàìå áàçîâèòå ñè ïîòðåáíîñòè. Èìàìå äîñòàòú÷íî ãîëÿì áþäæåò, êîéòî äà å ãàðàíöèÿ, ÷å ùå ôóíêöèîíèðàìå íîðìàëíî", êîìåíòèðà òîé. 

È âñå ïàê òî÷íî äúðæàâíîòî ôèíàíñèðàíå å íà÷èíúò, ïî êîéòî ñå äåìîíñòðèðà ïîäêðåïàòà êúì îáùèíèòå, êàòåãîðè÷åí å Òîòåâ. 

À ðåä ÷àêàò äîñòà ïðîåêòè - òîçè çà ïëîùàä "Öåíòðàëåí", íîâèÿò ìîñò íàä ðåêà Ìàðèöà, "Ìîäúð - Öàðåâåö".

Â áþäæåòà íà ãðàäà ïúê ùå èìà ïî-ìàëêî ïàðè çà óëèöè è ïîâå÷å ïðîåêòè ñ îáðàçîâàòåëåí õàðàêòåð, çà áèçíåñ ðàçâèòèå, çà êóëòóðà. 

"Òðÿáâà äà èìàìå áþäæåò, ñ êîéòî äà ïîêàæåì ïî-ðàçëè÷åí ôîêóñ íà óïðàâëåíèåòî. Âèæäàòå êàêâî ñå ñëó÷âà â "Êàïàíà", çà íàñ áå âàæíî äà èçãðàäèì çîíàòà, ñëåäâàùàòà ãîäèíà ìàëêî ùå ÿ ðàçøèðèì, âàæíî å è äà ÿ íàñèùàìå ñúñ ñúáèòèÿ, çà äà æèâåå òÿ öåëîãîäèøíî."

Òîòåâ íå ïðîïóñíà äà îòáåëåæè, ÷å áëèçî 1 500 000 ëåâà îò áþäæåòà ùå áúäàò ðàçïðåäåëåíè çà áîãàòèÿ êóëòóðåí êàëåíäàð íà ãðàäà, íàä 1 000 000 ëåâà ùå áúäàò îòïóñíàòè çà Ãðàäñêàòà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ, 1 000 000 ëåâà ñå ïëàíèðàò è çà ïúðâèÿ åòàï íà ðåêîñíòñðóêöèÿòà íà êèíî "Êîñìîñ".

Êàêâî îùå äà î÷àêâàò ïëîâäèâ÷àíè ïðåç 2017-òà â òîâà íàïðàâëåíèå, ÷óéòå îò êìåòà Èâàí Òîòåâ!





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20:50 / 29.12.2016
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