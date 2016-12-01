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|Пуснаха срещу 20 000 лева двама, обвинени в кражба на олово от КЦМ
Петко Л. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 215, ал. 1, чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За това престъпление се предвижда наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода.
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