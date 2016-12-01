Пуснаха срещу 20 000 лева двама, обвинени в кражба на олово от КЦМ

© Пловдивският окръжен съд отмени определение на Районен съд Асеновград, с което е оставено без уважение искането на защитниците на двамата обвиняеми Петко Л. и Димитър К. за изменение на взетите им мерки за неотклонение от "задържане под стража" в по-леки такива. Вместо това измени мярката за неотклонение спрямо обвиняемите в парична гаранция в размер по на 10 000 лева спрямо всеки от тях. Петко Л. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 215, ал. 1, чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За това престъпление се предвижда наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода.



Димитър К. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. За това престъпление се предвижда наказание от 1 до 10 години лишаване от свобода.



Двамата обвиняеми след предварителен сговор и с други лица, в немаловажен случай са отнели чужди движими вещи /олово/ от владението на "КЦМ" АД - Пловдив на обща стойност 28 762,68 лв. Определението е окончателно.