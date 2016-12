Тази снимка от България обра точките в мрежата

Сред тях има снимки от Виетнам, Норвегия, Китай, Франция и др. Авторът на кадъра от нощна София е Иван Димитров от Елин Пелин, който е уловил момента от Копитото на Витоша. Той работи като механик-заварчик, а обича да снима от дете.

"Винаги съм мечтал да имам голям и скъп фотоапарат. Това се случи през 2013 г., когато се запалих наистина по фотографията и започнах да чета всичко, свързано с нея", разказа Иван в интервю на Венелина Стоянова за vesti.bg.



National Geographic има отдел на име Your Shot, където всеки може да се регистрира и да публикува снимки в профила си, както прави и Иван. 20-тина дни след като качил въпросната снимка, започнал да получава поздрави от непознати хора. В последния ден от старата 2015 г. снимката била избрана в конкурса Daily Dozen, заедно с още 11 снимки. Кадърът на София взел най-много гласове на потребителите.



"Зарадвах се много, за първи път нещо различно от "фейсбук лайкове", спомня си Иван.



След 10 месеца (на 29 октомври 2016 г.) снимката е избрана за Photo of the day ("Снимка на деня") в главната страница на сайта на National Geographic.



"Когато видях това, направо бях като шляпнат с мокър парцал... ей така от нищото. Погледнах в страницата им във Фейсбук и там вече снимката ми беше събрала над 35 хил. харесвания", разказва фотографът.



Последната изненада за Иван идва в началото на декември, когато непознат човек го поздравил и му изпратил линк, от който Иван разбрал, че кадърът на нощна София е сред 20-те най-добри снимки за 2016 от всички "Снимки на деня", публикувани в сайта на National Geographic.



"Миризмата на бензин и гуми, самият адреналин са ми в кръвта от малък", споделя той.



А най-красивото нещо, което е снимал, са именно нощните мъгли...



"Когато човек види гледката за първи път, направо ахва. Уникално е (поне за мен беше), затова и постоянно, когато имаше мъгли, се качвах нощно време на високо, за да снимам отгоре".



Професионалният апарат или точното око е по-важно за добрата снимка? Според Иван ключът е в баланса.



"Нещата са много свързани. Нямаш ли свой собствен поглед, с каквато и техника да разполагаш, снимката няма да има никаква стойност. Но от друга страна, дори и да имаш правилния поглед, нямаш ли техниката, снимката няма да е качествена и няма да ти харесва заради това".