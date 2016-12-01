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Ñíåãîâàëåæúò çàïî÷íà îêîëî 14.00 ÷àñà è îòòîãàâà äîñåãà íå å ñïèðàë. Ñíåæíàòà ïîêðèâêà å îêîëî 15 ñì è âúïðåêè ñíåãîðèíèòå, ìíîãî øîôüîðè ñå îïëàêàõà ïðåä Íîâà òâ, ÷å çèìàòà çà ïîðåäåí ïúò íè èçíåíàäà.
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Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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19:19 / 28.12.2016
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17:23 / 28.12.2016
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17:16 / 28.12.2016
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16:01 / 28.12.2016
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15:29 / 28.12.2016
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íîâèÿò âèðóñ ïîâàëÿ ñòîòèöè, Ïëîâäèâ â ÷åëíèòå ìåñòà ñ íàé-ìíîãî áîëíè
09:29 / 26.12.2016
Åêñêëóçèâíî: Óäúëæàâàò âàêàíöèÿòà íà ó÷åíèöèòå â Ïëîâäèâ çàðàäè ãðèïà!
14:57 / 28.12.2016
103-ãîäèøåí ìúæ îò ïëîâäèâñêî ñåëî èçäàäå ðåöåïòàòà ñè çà äúëãîëåòèå
12:50 / 27.12.2016
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08:30 / 26.12.2016
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10:31 / 27.12.2016
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