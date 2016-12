Две от три за фондация "Едно" през 2017-та

© Plovdiv24.bg One Dance Week изпадна от културния календар на Пловдив за 2017 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Останалите два фестивала на фондация "Едно" - One Architecture Week и One Design Week, олучават финансирани съответно от 55 000 и 58 000 лева. Освен средствата организаторите са получили и куп препоръки за редуциране на средствата за административни разходи, хонорари на кураторски екип, хонорари на лектори, наем за зали, локации и пространства.



Общо 1 436 400 лева разпредели община Пловдив за над 70 събития, включени в културния календар на града през новата година. Парите са за традиционни чествания на значими празници и годишнини, както и за утвърдили се в Пловдив музикални, литературни, фотографски, филмови фестивали.

Така например за превърналия се в емблема за града под тепетата фестивал Sounds of The Ages ще бъдат заделени 79 500 лева. Друга емблема на Пловдив - "Сцена на кръстопът", ще бъде финансирана с 40 000 лева. 40 000 лева получава и любимата на пловдивчани и гостите на града нощ на музеите и галериите.

Големият културен календар трябва да бъде гласуван на последната общинска сесия за годината.