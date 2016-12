Официално! Лондон прие водка и уиски Savoy в клуба на световния елит

© виж галерията В сърцето на Лондон водка и уиски SAVOY бяха официално приети в клуба на световния елит и признати за едни от най-добрите на планетата. Те извоюваха сребърен и три бронзови медала за петзвездно качество от международните конкурси International Spirits Challenge и International Wine and Spirits Competition (IWSC). След като Брюксел позлати джина и текилата на SAVOY, дойде ред и Великобритания да нареди най-обичаните родни водка и уиски сред глобалните лидери в производството на спиртни напитки, коментираха участници в надпреварата. Лондонските конкурси са водещи по влияние и единица мярка за престиж. Те събират под един покрив най-подготвеното жури в Обединеното Кралство и оценяват най-голям брой високоалкохолни продукти. Подобни мащаби и прецизност в съдийството до сега не са достигани от нито една подобна проява в друга част на света.



Професионалните дегустатори от International Spirits Challenge и International Wine and Spirits Competition (IWSC) издадоха, че водка SAVOY е една от малкото, покриваща високите критерии за качество и безапелационно й присъдиха престижните сребърен и бронзов медал, а най-големите познавачи на уиски удостоиха WHISKY SAVOY с два бронзови медала за изключителната му класа.



Чистотата и класическият дизайн извеждат SAVOY на глобалната сцена още със създаването му в Холандия в началото на 20-ти век. Най-значим успех сред ценителите постига именно в Лондон. Там през 1889 г. един от големите поклонници на Савойската династия Ричард Д`ойли Карт, построява едноимения хотел SAVOY, който става емблема на лукса и класата във Великобритания. По-късно главният барман на хотела Хари Крадок издава легендарната The Savoy Cocktail Book, която и до ден днешен е ръководство за барманите по света.



Резултати от конкурсите ще откриете на следните линкове:

http://www.internationalspiritschallenge.com/isc2016/2016-results

https://www.iwsc.net/result/search/2016



Водка SAVOY



Водка SAVOY е многократно дестилирана, а за създаването й е използван най-добрия зърнен спирт на Балканите, с впечатляваща чистота от 96,4 процента. Произведена е по уникален за Европа метод и е преминала последователно през система от 4-и дестилационни колони. Те са от най-ново поколение и всяка е с височина от 25 метра, за да гарантира отлична дестилация. Благородният кадифен вкус на водка SAVOY е постигнат с помощта на чудодейния минерал шунгит. Заради способността му да пречиства и лекува, той е наричан още "подарък от съдбата". Множество изследвания са доказали, че к © амъкът отстранява вредните вещества, действа антибактериално и дава сила. Единственото място на света, където съществува, е местността Шунга, между Русия и Финландия. Легендата разказва, че през далечната през 1714 г., руският цар Петър І заповядва всички войници да поставят късче шунгит във водата си, за да бъде тя обеззаразена и лековита. По-късно минералът намира приложение в направата на прочутите водки, а днес първокласни шунгитови филтри обогатяват SAVOY с ценни йони, действащи благотворно на организма.



Уиски SAVOY

Журито на двата най-влиятелни конкурса в Лондон бяха очаровани да научат, че древна шотландска рецепта дарява уиски SAVOY с мекота, изтънченост и отличен баланс. Дестилатът се произвежда в дестилерия с над 200-годишна история в Северна Шотландия. Тайната е в двустепенното пречистване. Първоначално казаните се нагряват директно с огън, за да се премахнат всички примеси. След това течността преминава през уникален филтър, който рафинира вкуса и аромата до съвършенство. Изтънченият бленд съдържа отлежавал минимум 3 години в бъчви от американски дъб дестилат. Притежава мек, богат и хармоничен вкус, както и наситен златистожълт цвят. Уиски SAVOY е с превъзходна мекота и завършеност на вкуса. Тази перфектна комбинация има изключително приятен послевкус с лек ванилов оттенък, записаха членовете на журито в дегустационните си бележки.